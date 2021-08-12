Певица Максимова сочла нелогичным недопуск Булановой до выборов в парламент Петербурга

Российская певица Елена Максимова считает нелогичным не допускать заслуженную артистку страны Татьяну Буланову до выборов в парламент Санкт-Петербурга.

Территориальная избирательная комиссия №17 отказала Булановой в регистрации в качестве кандидата на выборы в депутаты ЗакСа Петербурга. Певица стала одним из инициаторов увеличения региональных пенсионных выплат, однако допуск до выборов она так и не получила. ТИК нашел якобы более 5% подделанных подписей сторонников артистки, что и явилось причиной отказа.

Решением вопроса Булановой занялась Центральная избирательная комиссия РФ. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ТИК подрывал доверие уже трижды, в связи с чем представители столичной комиссии выехали в Петербург.

Певица Максимова уверена, что не допускать до выборов артистов довольно глупо, поскольку к звездам народ больше прислушивается. Экс-солистка группы "Рефлекс" уверена, что у знаменитой петербурженки просто не могло оказаться поддельных подписей, ведь у нее много союзников.

"Конечно, это очень печальная ситуация, потому что, если есть такая возможность повысить пенсии, то ее нужно продвигать, это же самое проблематичное, что у нас есть в стране", — добавила коллега Булановой в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее актер Александр Пашутин также прокомментировал ситуацию с певицей Татьяной Булановой. Он посчитал ее инициативу хорошей, напомнив, что подобная доплата для пожилых граждан уже реализована в Москве, а также пожелал певице "сломать чиновничью стену".