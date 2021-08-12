"Это особенный человек": Лихачева поддержала Буланову после недопуска к выборам

Певица Татьяна Лихачева поддержала Буланову после того, как ее коллеге отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Известная исполнительница Татьяна Буланова баллотировалась в петербургский парламент от партии "Родина". Она выдвинула проект "Ленинградская надбавка", который подразумевал ежемесячную денежную поддержку пожилых жителей Северной столицы. Пенсионную инициативу Булановой поддержали около 100 тыс. горожан.

Однако территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17, ссылаясь на то, что у артистки якобы был превышен допустимый процент брака в собранных подписях, отказала зарегистрировать Буланову в качестве кандидата в депутаты на предстоящие выборы.

По мнению Татьяны Лихачевой, подобные действия местных чиновников говорят о том, что государство "закрывает глаза" на очевидные проблемы в стране и не хочет прислушиваться к людям, которые искренне желают помочь, сообщила певица корреспондентам Федерального агентства новостей.

"Я считаю, что у нее совершенно правильный порыв помогать пожилым людям, они особенно нуждаются в поддержке в такие непростые времена кризиса и пандемии. То, что ее и проект не допустили до выборов, — это ужасно. Она действительно лидер, она умная и целеустремленная женщина, это особенный человек", — отметила Лихачева.

Певица подчеркнула, что Татьяна Буланова действительно обладает народной любовью, которой может похвастаться далеко не каждый артист. Лихачева также пожелала коллеге по цеху сил в нелегкой борьбе за хорошее дело.