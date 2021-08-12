Медиагруппа «Патриот» и издание «Мурманский вестник» объявили о начале сотрудничества

Медиагруппа «Патриот» и издание «Мурманский вестник» объявили о начале партнерских отношений сегодня, 12 августа.

«Мурманский вестник» — это современное издание о политике, экономике, культуре Мурманской области. Более 30 лет газета, рожденная на переломе эпох, а именно в 1991 году, день за днем фиксирует историю Кольского Заполярья, анализирует главные события жизни региона, исследует его прошлое, повествует об удивительных природных объектах и явлениях, взаимоотношениях с соседями – норвежцами и финнами и, конечно, об уникальной общности людей самых разных национальностей, веры, традиций — северянах, для которых Арктика стала общим домом.

«Мурманский вестник» — главное региональное издание Мурманска и Мурманской области. Нас объединяют общие задачи — трудиться во благо России, давать объективную информацию и замечать не только проблемы, которые требуют решения, но и хорошие новости, формировать позитивное информационное пространство, отмечать достижения наших граждан, то, что каждый день делает Россию крепкой и мощной державой. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что вместе сможем защитить информационный суверенитет нашей страны от внешних угроз», — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Мурманский вестник» — это средство массовой информации регионального парламента и правительства Мурманской области. Официальные данные, комментарии, оценки – непременный атрибут значительной части публикаций. Вместе с тем, на страницах газеты всегда есть место для мнения экспертов — ученых, политиков, общественных деятелей, представителей бизнеса.