"Заслуживают большего": идею Булановой о надбавке пенсионерам одобрил артист Беликов

Заслуженный артист России Сергей Беликов выразил сожаление, что певице Татьяне Булановой не удалось донести свои инициативы до Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Члены территориальной избирательной комиссии №17 отказали Булановой в регистрации на выборы в ЗакС. Они заявили, что у представительницы партии "Родина" якобы превышен допустимый процент брака в подписях ее сторонников. Теперь продвижение программы "Ленинградская надбавка" находится под угрозой. Беликов назвал неправильными действия в отношении Булановой.

"Я считаю, что это неправильные действия властей, не могу назвать их незаконными, но это действия власти, которые не прибавляют ей авторитет и уважение. Я считаю, что материальный уровень пенсионеров в нашей стране унизительный. Они заслуживают большего", — подчеркнул артист в беседе с Федеральным агентством новостей.

Буланова ранее обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Певица заявила, что петербургские чиновники "вставляют палки в колеса" партии "Родина", запрещая политическому объединению распространять агитматериалы. Из-за этого горожане не могут ознакомиться с программой "Ленинградская надбавка". После обращения ЦИК направил в Петербург комиссию для оценки действий горизбиркома.