"Хорошая инициатива": Пашутин поддержал продвигаемую Булановой "Ленинградскую надбавку"

Выплаты в формате "Ленинградской надбавки" действительно нужны Санкт-Петербургу, по мнению актера Александра Пашутина.

Артистке Татьяне Булановой, которая выдвигалась от партии "Родина", отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Северной столицы. Представители ТИК №17 аргументировали решение якобы превышением процента допустимого брака в собранных подписных листах. В поддержку исполнительницы выступили более 100 тыс. жителей города.

Певица перед выборами выступила с инициативой о "Ленинградской надбавке". Программа подразумевала дополнительные выплаты пенсионерам Санкт-Петербурга. К идее остались неравнодушны многие коллеги Булановой, заметил народный артист России Александр Пашутин в комментарии изданию "Слово и Дело".

"Это хорошая инициатива. Как актер могу сказать, что в Ленинграде нет надбавок народным артистам РСФСР и СССР, заслуженным артистам — таким, как добавляет нам Собянин. <...> А Басилашвили, Фрейндлих, Светлана Крючкова не получают ту надбавку, которую получают москвичи. Это касается не только артистов, но и ветеранов войны, и простых пенсионеров", — рассказал он.

Ранее Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные условия для всех кандидатов в ЗакС Санкт-Петербурга. Она сделала это после того, как плакаты наружной агитации партии "Родина" не были допущены на улицы города. Председатель Центризбиркома ответила певице и сообщила, что в город направлена комиссия для контроля за ситуацией. Буланова поблагодарила за это Памфилову в Instagram.