Музыкант Майданов пожелал Булановой успехов в политической карьере

Певица Татьяна Буланова готова стать депутатом петербургского ЗакСа, так как чувствует большую поддержку горожан, заявил известный российский музыкант Денис Майданов.

Решение Булановой стать депутатом отражает ее активную жизненную позицию, а также трезвую оценку собственных сил и возможностей, сообщил Майданов в интервью изданию "Народные Новости".

"Если она решилась на такой непростой и ответственный путь и чувствует доверие аудитории, народа, который она собирается представлять, желаю ей только удачи", — подчеркнул музыкант.

Майданов пожелал Булановой успехов на политическом поприще вопреки любым трудностям.

Популярная эстрадная певица выступила с идеей выплаты "Ленинградской надбавки" пожилым жителям Петербурга и заявила, что выдвигается в законодательное собрание кандидатом от партии "Родина". Однако члены городской ТИК №17 отказали Булановой в регистрации. Певица обратилась к главе российского ЦИК Элле Памфиловой с заявлением о недобросовестной деятельности отдельных чиновников Петербурга.