Арестованный за убийство депутат Редькин оказался связан с рухнувшим на Камчатке Ми-8

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, помещенный под домашний арест после признания в убийстве человека, оказался совладельцем компании «Витязь-Аэро», чей вертолет Ми-8 рухнул в Курильское озеро. «Политика Сегодня» разбиралась в произошедшем.
Падение Ми-8
Воздушное судно следовало по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка. В процессе перелета что-то пошло не так. По предварительной информации, авиакатастрофа случилась, когда пилот пытался совершить посадку. Однако приземлиться не удалось и воздушное судно ушло на дно озера, глубина которого достигает 135 метров. На борту находились 13 пассажиров, в числе которых ребенок, и три члена экипажа.
Восемь человек спаслись благодаря помощи сотрудников Кроноцкого заповедника, на территории которого расположено озеро. Остальные по-прежнему находятся под водой. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вероятность найти оставшихся людей живыми практически равна нулю. Тем не менее спасательная операция продолжается.
Сообщается, что перед вылетом Ми-8 прошел полный осмотр и не имел каких-либо технических неполадок, а пилот — опытный военный летчик. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.
Кто такой Редькин, и какое отношение он имеет к упавшему вертолету
После трагедии выяснилось, что вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро», которой вместе с супругой владеет депутат краевого заксобрания Игорь Редькин.
Стоит отметить, что он считается одним из богатейших депутатов России и бизнесменов Камчатского края. Известно, что «Витязь-Аэро» занимается добычей и переработкой рыбы, а также проводит туристические полеты. По данным СПАРК, только в 2020 году выручка компании составила 5,4 миллиарда рублей.
Помимо этого, депутат является учредителем ООО «Новый дом» — организации, которая занимается строительством отелей возле Култучного озера (центр Петропавловска-Камчатского).
Весной этого года Солодов удостоил Редькина нагрудным знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России».
Как Редькин стал фигурантом уголовного дела
За пару дней до авиакатастрофы депутат был задержан правоохранительными органами по делу об убийстве. Редькин сам обратился в Следственный комитет с чистосердечным признанием.
Депутат рассказал, что ему поступил сигнал о медведе, который разгуливает по свалке и, вероятно, представляет угрозу. Тогда Редькин взял ружье и пошел прогонять зверя. Придя на место, депутат сделал выстрел и решил, что отпугнул хищника. Однако вскоре на месте выстрела был найден труп 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
В отношении Редькина возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Петропавловск-Камчатский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.