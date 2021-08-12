Арестованный за убийство депутат Редькин оказался связан с рухнувшим на Камчатке Ми-8

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, помещенный под домашний арест после признания в убийстве человека, оказался совладельцем компании «Витязь-Аэро», чей вертолет Ми-8 рухнул в Курильское озеро. «Политика Сегодня» разбиралась в произошедшем.

Падение Ми-8

Воздушное судно следовало по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка. В процессе перелета что-то пошло не так. По предварительной информации, авиакатастрофа случилась, когда пилот пытался совершить посадку. Однако приземлиться не удалось и воздушное судно ушло на дно озера, глубина которого достигает 135 метров. На борту находились 13 пассажиров, в числе которых ребенок, и три члена экипажа.

Восемь человек спаслись благодаря помощи сотрудников Кроноцкого заповедника, на территории которого расположено озеро. Остальные по-прежнему находятся под водой. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вероятность найти оставшихся людей живыми практически равна нулю. Тем не менее спасательная операция продолжается.

Сообщается, что перед вылетом Ми-8 прошел полный осмотр и не имел каких-либо технических неполадок, а пилот — опытный военный летчик. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.

kamgov.ru / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Кто такой Редькин, и какое отношение он имеет к упавшему вертолету

После трагедии выяснилось, что вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро», которой вместе с супругой владеет депутат краевого заксобрания Игорь Редькин.

Стоит отметить, что он считается одним из богатейших депутатов России и бизнесменов Камчатского края. Известно, что «Витязь-Аэро» занимается добычей и переработкой рыбы, а также проводит туристические полеты. По данным СПАРК, только в 2020 году выручка компании составила 5,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, депутат является учредителем ООО «Новый дом» — организации, которая занимается строительством отелей возле Култучного озера (центр Петропавловска-Камчатского).

Весной этого года Солодов удостоил Редькина нагрудным знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России».

zaksobr.kamchatka.ru / «Законодательное Собрание Камчатского края»

Как Редькин стал фигурантом уголовного дела

За пару дней до авиакатастрофы депутат был задержан правоохранительными органами по делу об убийстве. Редькин сам обратился в Следственный комитет с чистосердечным признанием.

Депутат рассказал, что ему поступил сигнал о медведе, который разгуливает по свалке и, вероятно, представляет угрозу. Тогда Редькин взял ружье и пошел прогонять зверя. Придя на место, депутат сделал выстрел и решил, что отпугнул хищника. Однако вскоре на месте выстрела был найден труп 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

В отношении Редькина возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Петропавловск-Камчатский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.