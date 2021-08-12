"Неонацистский шабаш": Лавров обозначил отношение России к "Крымской платформе"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" шабашем, где Запад будет поддерживать недружелюбно настроенный Киев.

Мероприятие, в котором должны принять участие США, Канада, Турция, Великобритания и ряд европейских стран, запланировано на 23 августа. Глава МИД во время выступления в Крыму перед гостями арт-кластера "Таврида" четко обозначил отношение России к международному мероприятию, где президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о "возвращении" полуострова.

"Вот через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", — заявил Лавров.

Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил участников саммита о возможных последствиях. В качестве возможных санкций он предложил запретить странам-участницам въезд на территорию РФ, а также арест активов.