Власти Камчатки оценили шансы найти живыми затонувших в Ми-8 людей

Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета, который упал на Камчатке, практически отсутствует, заявил губернатор Владимир Солодов.

Несколько человек смогли выжить после крушения воздушного судна в Кроноцком заповеднике. Так, турист из Петербурга смог выплыть на поверхность благодаря владению навыкам фридайвинга.

Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами на борту ушел на дно в Курильском озере во время неудачной попытки совершить посадку. Сотрудники заповедника помогли спастись восьмерым россиянам. Еще восемь остаются под водой. По предварительным данным, вертолет ушел на дно более чем на 100 метров.