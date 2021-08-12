Украинский бизнесмен Ахметов продает угольные активы в Ростовской области

Энергетическая украинская компания ДТЭК, находящаяся под покровительством бизнесмена, народного депутата Верховной рады и владельца ФК «Шахтер» Рината Ахметова, продает угольные активы в Ростовской области. Потенциальным покупателем является кипрская компания Valleyton Investments Limited, передает «Коммерсантъ».

В число «товаров» входят ООО «Сулинантрацит», АО «Донской антрацит» и «Шахтоуправление "Обуховская"». Все три предприятия вошли в состав ДТЭК в 2012 году и стали первыми активами компании за пределами Украины. Они занимаются добычей антрацита – лучшего на сегодняшний день сорта каменного угля.

«Заявитель может получить эти права [позволяющие определять условия предпринимательской деятельности перечисленных активов] в результате приобретения 100% акций другой кипрской компании — Fabcell Limited», — сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко еще в июне этого года предупреждал, что компания будет делать ставку на «зеленую генерацию электроэнергии». Эксперты полагают, что суммарная выручка предприятий с учетом цен 2021 года может составить около 14 миллиардов рублей.