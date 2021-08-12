Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке телеведущий Корженевский вышел на связь

Телеведущий, директор лаборатории "Сберданные" Николай Корженевский, выживший при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь. В своем Facebook он написал, что с ним все в порядке.

Трагедия произошла сегодня утром на Камчатке. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-аэро" рухнул в Курильское озеро. Он летел по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка. На борту было 16 человек, включая ребенка.

Восемь из них выжили, остальных ищут спасатели. Есть версия, что они могли утонуть вместе с вертолетом, который мгновенное пошел ко дну. А глубина в месте крушения составляет более 100 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка пилота.