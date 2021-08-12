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ФСБ задержала главу НИП гиперзвуковых систем по подозрению в госизмене

/ Обновлено: 12 августа 2021 14:02
ФСБ задержала главу НИП гиперзвуковых систем по подозрению в госизмене

Генеральный директор научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем задержан в Москве по подозрению в государственной измене.

Федеральная служба безопасности направила ходатайство в суд об аресте подозреваемого на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Задержанный также является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

На данный момент материалы уголовного дела не разглашаются. Правоохранительные органы не давали официальный комментарий по поводу данной ситуации.