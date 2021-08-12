Посольство РФ: россиян не было на затонувшей у берегов Греции яхте

Посольство РФ связалось с портовой службой острова Милос, где сообщили, что россиян на затонувшей в Эгейском море яхте не было.

Сотрудники экстренных служб и рыболовецкие суда направились к месту ЧП, где затонуло судно с 18 пассажирами на борту. Инцидент произошел в 16 морских милях к северо-западу от острова Милос. По неизвестным пока причинам яхта пошла ко дну.

Российское посольство оперативно связалось с портовой службой острова Милос и выяснило, что граждан России на затонувшем корабле не было. На месте происшествия работали спасатели.

Несмотря на сложности при проведении спасательной операции из-за шквалистого ветра, все находившиеся на борту доставлены на берег.