Янис Кузинс: Латвия должна взять на себя ответственность за беженцев с Ближнего Востока

Латвия должна нести ответственность за то, что беженцы из Ирака и Афганистана вынуждены покидать свои дома в поисках лучшей жизни в странах Евросоюза. Так один из лидеров латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс отреагировал на намерение руководства страны построить забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

«Ответственность Латвии в этом тоже есть, потому что латвийская армия участвовала в операциях в Афганистане и Ираке и, соответственно, Латвия официально несет ответственность за события, которые развивались там, и почему именно после этого хлынула волна беженцев иранцев и афганцев в Евросоюз», — сказал собеседник «ПС».

Отметим, что 11 августа Латвия ввела на границе с Белоруссией режим чрезвычайного положения. Только за один минувший вечер там было задержано 89 мигрантов.

????????⚡️Вчера на латвийской границе было задержано 89 нелегалов. Со вчерашнего дня Латвия вводит чрезвычайное положение на границе, в помощь были отправлены латвийские военные. pic.twitter.com/vgMu83tMmz — ★????????????????????????????★ (@krotrus) August 11, 2021

А уже сегодня утром Латвия решила последовать примеру соседней Литвы и объявила о строительстве забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией. На временное ограждение власти намерены потратить порядка €1,7 млн. На полноценную пограничную инфраструктуру в последующие три года будет направлено еще порядка €40 млн.

Политик отметил, что местные власти своими собственными руками испортили отношения с Минском. Так, в мае мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич во время Чемпионата мира по хоккею заменили флаг Белоруссии на оппозиционный. В администрации Лукашенко это назвали «актом государственного вандализма» и выслали всех латвийских послов. Поэтому теперь рижским политикам едва ли удастся договориться с Минском урегулировать ситуацию на границе по-хорошему, отметил Кузинс.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Что касается каких-то центров [для беженцев], надо было уже думать давно, когда первые беженцы появились на Балканах, в Германии и так далее, потому что надо было понимать, если уж этот поток идет, он может возродиться», – считает собеседник «ПС».

Ранее сообщалось, что Литва начнет предлагать деньги мигрантам, желающим вернуться на родину. Беженцам будут выплачивать компенсации на удовлетворение базовых потребностей и выдавать деньги на авиабилеты. О каких суммах идет речь, не уточняется.