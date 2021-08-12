"Все получится": певица Савушкина заявила о серьезных намерениях Булановой в политике

Артистку Татьяну Буланову ждет большое политическое будущее, несмотря на недопуск на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Об этом заявила певица и дизайнер Ирина Савушкина.

Ранее петербургская территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала в регистрации Татьяны Булановой на выборах в Заксобрание Петербурга. Члены ТИК утверждают, что причиной данного решения якобы является превышение допустимого порога брака в подписях, которые были собраны сторонниками артистки, передает "Экономика сегодня".

Российская певица и дизайнер Ирина Савушкина назвала данное решение несправедливым, а также выразила уверенность, что Буланова может стать хорошим политиком.

"Я так думаю, что это еще не закрытый вопрос. Наверняка можно что-то исправить, добиться пересмотра отказа. Верю, что все получится", — подчеркнула Савушкина.

Напомним, Татьяна Буланова баллотировалась в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина». Одним из главных пунктов ее предвыборной программы стал проект "Ленинградская надбавка", предполагающий повышение размера пенсии петербуржцам. При этом местные чиновники запретили команде Булановой размещать плакаты и баннеры в поддержку пенсионной инициативы. Позднее артистка записала видеообращение к главе ЦИК РФ РФ Элле Памфиловой с просьбой разобраться в данной ситуации.

Стоит отметить, что ранее Татьяну Буланову поддержал музыкант Денис Майданов, актриса Анна Калашникова и певица Татьяна Лихачева. По их мнению, реализация пенсионной инициативы позволит улучшить финансовое положение пожилых петербуржцев.