Шойгу объяснил важность предотвращения "новых 90-х" в России

Граждане РФ должны предотвратить возвращения драматических событий 90-х годов, заявил руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Россия в последнем десятилетии прошлого века преодолела тяжелейший экономический и политический кризис, который не должен повториться, отметил Шойгу в ходе выступления перед студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось​​​. Для этого живем и работаем", — объяснил Шойгу.

Он напомнил, что имеет большой опыт политической работы и участвовал в поездах по стране от партии "Единая Россия" в 90-х годах. Тогда материальное положение граждан РФ и уровень доверия к власти были гораздо ниже нынешних показателей, подчеркнул Шойгу.