Латвийское правительство одобрило решение об установке ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

После усиления контроля на границе с Белоруссией со стороны Литвы, латвийские пограничники начали сигнализировать о возросшем потоке нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-латвийскую границу. 11 августа на трех участках границы и в городе Даугавпилс было введено чрезвычайное положение, сообщает EurAsia Daily.

Теперь пограничники имеют право применить физическую силу для немедленного возвращения мигранта в страну, из которой он нелегально пересек государственную границу.

Кроме возведения проволочного ограждения, на границе с Белоруссией будет построена дополнительная инфраструктура. Ассигнования в размере почти 40 млн евро для постройки объектов, усиливающих защиту границы, одобрили в правительстве Латвии.