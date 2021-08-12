«Это символ борьбы»: в ЛНР поблагодарили Россию за выход фильма «Солнцепек»

Предпремьерный показ фильма режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек», прошедший в Петербурге 11 августа, всколыхнул интерес общественности. Зрители отметили, что картина изобилует натуралистичными военными сценами, однако без них фильм вышел бы слишком пресным и необъективным.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по политическим вопросам Родион Мирошник согласился с мнением продюсера: запрос на правдивое освещение драматических событий, которые происходили и происходят на территориях ЛНР и ДНР, с каждым годом становится все более актуальным.

«Уже семь лет Донбасс занимается борьбой за выживание и находится под жесточайшим давлением украинской пропаганды. Появление таких картин [как "Солнцепек"], появление такого символизма и детального описания тех событий очень важно для людей, которые живут на этих территориях. Им важно иметь сигнал извне, насколько россияне понимают события 2014 года. Мы поддерживаем появление таких фильмов, это символ борьбы за право быть теми, кем мы являемся сегодня», — объяснил Мирошник.

У российского кинематографа в этой части есть только один недостаток, добавил представитель ЛНР. Таких фильмов, как «Солнцепек», пока слишком мало. Режиссерской братии следует чаще обращаться к теме украинской агрессии у границ самопровозглашенных республик, подвел итог Родион Мирошник.

Продюсер «Солнцепека» Сергей Щеглов ранее объяснял, что повышенный интерес россиян к фильму обусловлен актуальностью «повестки Донбасса».