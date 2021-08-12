Блогер Манукян высоко оценил темпы развития метро Петербурга

Усилия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по развитию метрополитена высоко оценил блогер, общественный деятель Вадим Манукян.

Градоначальник много делает для улучшения транспортной инфраструктуры Северной столицы. Особенно местных жителей радуют инициативы по развитию подземки. Горожане надеются, что по темпам роста петербургский метрополитен сможет догнать Москву. Проектами властей Северной столицы не устает восхищаться блогер Манукян.

"Повезло жителям города на Неве! Да и новые станции тоже классные, в том числе те, которые построили и открыли уже при губернаторстве Беглова", — подчеркнул общественник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Смольный ранее сообщил о высоком уровне готовности станции метро "Горный институт", где на данный момент выполнено 85% работ. В планах властей обозначено появление до 2033 года таких станций, как "Александрино", "Проспект Маршала Жукова", "Заставская", "Броневая", "Юго-Западная", "Брестская", "Петергофское шоссе" и других.