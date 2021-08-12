"Все получится": Калашникова поддержала Буланову после отказа в регистрации на выборы

Певица Татьяна Буланова обладает всеми необходимыми качествами, чтобы баллотироваться в парламент Петербурга, уверена актриса Анна Калашникова.

По словам артистки, территориальная избирательная комиссия несправедливо отказала Булановой в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга. У певицы серьезные намерения, она может достичь успехов в политике, подчеркнула Калашникова.

"Я верю, что у Татьяны Булановой все равно все получится. У нее есть для этого все необходимые качества", — сказала артистка в комментарии изданию "НьюИнформ".

Калашникова добавила, что верит в успех Булановой на политическом поприще, несмотря на отказ в регистрации.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова баллотировалась в парламент Петербурга от партии "Родина" с программой "Ленинградская надбавка" для пенсионеров. Однако петербургские чиновники, по мнению певицы, помешали ее избирательной кампании.