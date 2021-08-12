Третий участник побега из изолятора в Истре сдался полицейским

Сбежавший из ИВС в подмосковном городе Истра вместе с подельниками заключенный пришел в отделение полиции с повинной.

Имя злоумышленника пока не разглашается в интересах следствия. Правоохранители продолжают розыск еще двух беглецов, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ранее полиция смогла установить местоположение 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, которые прятались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились и арендаторы помещения, которых теперь подозревают в пособничестве путем предоставления укрытия преступникам.