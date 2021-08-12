«Люди ждут правду»: продюсер «Солнцепека» объяснил интерес россиян к фильму

11 августа в Санкт-Петербурге прошел предпремьерный показ фильма режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек». Картина рассказывает о событиях 2014 года в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР), когда Вооруженные силы Украины обстреливали поселения и всячески препятствовали эвакуации мирных жителей Луганска.

Сюжет повествует о юноше, который пытается спасти своих родственников и вывезти их из-под огня украинских силовиков. Зрители, побывавшие на предпоказе, обратили внимание на обилие сцен, где показана неприкрытая правда войны. Многие из них поражают своей реалистичностью, согласился в комментарии «Политике Сегодня» продюсер фильма Сергей Щеглов, однако без натуралистичных кадров объективно передать драматизм тех дней было бы невозможно.

«А что скрывать? Вот такое было, это еще не самое "жесткое", что происходило на самом деле в Луганске. Сейчас все стесняются говорить правду, но при этом все ее ждут. Правду говорить проще всего, а чтобы против нее выступать, надо сначала опровергнуть те факты, которые мы показали. На показ фильма пришло много актеров и политиков, потому что эта тема на слуху у всех граждан, которым небезразлична судьба Родины», — заявил Щеглов.

По мнению продюсера, люди в Москве и Петербурге живут «расслаблено», в то время как на российской окраине их соотечественники ежедневно борются за выживание под напором украинских силовиков.