Сенатор Климов поддержал ограничение доступа к видеонаблюдению на выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что доступ к порталу видеонаблюдения за процессом выборов в РФ будет органичен и простые граждане не смогут его просматривать. Целью такой меры является защита информации.

Сенатор от Пермского края и глава комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Андрей Климов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поддержал приятное решение.

«Было немалое число граждан, которые говорили о том, что их личные права на защиту персональных данных и личной жизни нарушаются в связи с тем, что каждый, кому не лень может смотреть [за выборами — Прим. ред.]. <...> Не всем приятно, что любой может подглядеть в замочную скважину», — рассказал депутат.

Кроме того, открытый доступ к такому огромному пласту информации может стать инструментом в руках злоумышленников, уверен Климов. В качестве примера собеседник «ПС» сообщил, что в распоряжении комиссии уже имеются достоверные данные, полученные за рубежом, о том, что некие заинтересованные лица планировали использовать искусственный интеллект (ИИ) для выуживания видеофайлов.

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«Предполагалось путем свободного доступа к контенту, который дает это видеонаблюдение, надергать разного рода материалы, подобранные соответствующим образом, которые составляли бы некую иллюзию массовых нарушений. Фабриковались бы материалы на основании реального контента, но при помощи ИИ», — объяснил Климов.

По этим причинам ограничение доступа к порталу видеонаблюдения является логичным и разумным решением. Безусловно, добавил сенатор, люди, которые непосредственно участвуют в процессах избирательной кампании — сами кандидаты, доверенные лица, представители партии — смогут просматривать материалы.

«Если у кого-то возникает спорная ситуация, то, например, как в спорте, всегда можно посмотреть [запись — Прим. ред.] в обратной перемотке, что ж там было или чего там не было, то есть система контроля остается», — подчеркнул собеседник «ПС».

Сама система видеонаблюдения регулярно совершенствуется и остается «мощным фактором», который ограждает выборы от каких-то явных или массовых нарушений и позволяет установить виновных или, наоборот, доказать, что человек невиновен, заключил Климов.