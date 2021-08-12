Глава ЦИК объяснила отсутствие допуска граждан России к видеонаблюдению на выборах

Портал видеонаблюдения за ходом выборов в России будет недоступен рядовым гражданам РФ в связи с необходимостью защиты информации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Сетевые ресурсы по наблюдениям за ходом выборов в России всегда привлекали различных злоумышленников, подчеркнула руководитель ЦИК.

"У нас очень активно сейчас в прессе разражаются такими серьезными заявлениями, обращаются к президенту по поводу того, что лишили народ видеонаблюдения", — отметила Памфилова.

По ее словам, критиковать нынешнюю организацию видеонаблюдения на российских избирательных участках могут граждане, "привыкшие ориентироваться на Запад", а также распространители дезинформации. В современную эпоху необходимо поставить надежный заслон кибератакам и другим угрозам в виртуальном пространстве, резюмировала Памфилова.