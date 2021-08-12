Московский суд оставил под арестом обвиняемую в мошенничестве депутата Хараидзе

Свою вину депутат Кетеван Хараидзе в предъявляемых ей обвинениях признавать отказывается.

По решению Хамовнического суда Москвы, домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе был продлен до 16 сентября. Некоторое время назад фигурантка дела была зарегистрирована кандидатом на выборы в Госдуму. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Вину она признавать отказалась.

Добавим, Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Также она владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм", которая занимается производством документальных фильмов. О намерении баллотироваться в думу она объявила в этом году.