"Не сдаваться и бороться": продюсер Коробко обратился к Булановой после недопуска к выборам в ЗакС

Певице Татьяне Булановой следует собрать все силы, чтобы победить чиновников, которые стараются не допустить ее в политику. Об этом заявил кинорежиссер Александр Коробко.

Кандидату в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Родина" отказали в регистрации на выборы. Она выступала с инициативой "Ленинградская надбавка", которая предусматривает дополнительные выплаты пенсионерам. По словам Булановой, петербургские чиновники пытаются "вставить ей палки в колеса".

Театральный продюсер Коробко отметил, что певица оказалась в непростой ситуации. Режиссер посоветовал Булановой собрать все силы, чтобы победить чиновников. Также кандидату необходимо следить за действиями соперников.

"Поэтому я желаю Татьяне, с одной стороны, успеха, не сдаваться, бороться, а с другой — оставаться в конструктивном русле. Сейчас многие захотят ее использовать, в том числе наши недоброжелатели, соперники и их агентура внутри страны. Поэтому желаю ей пойти, как ледокол, и через этот лед прийти к победе", — сказал Коробко Федеральному агентству новостей.

Ранее Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой из-за попыток чиновников препятствовать продвижению инициативы. Председатель Центризбиркома пообещала разобраться в ситуации.