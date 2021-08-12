Первый в РФ оправдательный приговор криминальному авторитету отменили в суде

Апелляционный суд общей юрисдикции принял решение об отмене приговора по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии Тенгизу Гигиберия.

По решению высшей инстанции, дело вернули в прокуратуру Липецкой области для устранения недостатков. Оправдательный приговор по делу Гигиберия является первым в России. Статья, по которой его оправдали, появилась в Уголовном кодексе РФ в 2019 году.

Тенгиза Гигиберия короновали в 1997 году. В 2005 году он получил 17 лет тюрьмы по нескольким статьям. За нарушение правил отбывания наказания ему вынесли больше 300 взысканий.