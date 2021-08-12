В ЦИК объяснили, кто может стать наблюдателем на выборах в Госдуму

Наблюдателем на выборах в Госдуму VIII созыва может стать любой гражданин РФ с активным избирательным правом, но есть нюансы, сообщили в ЦИК.

Порядок назначения наблюдателей объяснили в ходе очередного заседания Центризбиркома. Своих наблюдателей на выборы могут выдвинуть общественные палаты, организации и движения, некоммерческие объединения и профсоюзы, советы муниципальных образований и других объединений. При этом строгой привязки к участку нет — наблюдателем может стать любой гражданин с активным избирательным правом.

Однако есть и ограничения. Так, на участках не могут в качестве наблюдателей присутствовать прокуроры, судьи, депутаты и иные выборные должностные лица, а также их подчиненные. Не могут наблюдать за ходом голосования и главы местных администраций.