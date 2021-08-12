Шойгу: ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода советских войск

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода оттуда советских войск.

По словам министра, присутствие американских войск в Афганистане обернулось негативными последствиями для республики.

"Сложнее. Намного сложнее", — сказал Шойгу.

В настоящее время боевики радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) проводят наступательную операцию на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана. К настоящему моменту талибам удалось взять под свой контроль ряд районов на границе с Таджикистаном. Афганские военные оказывают сопротивление боевикам, однако ситуация остается сложной.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации