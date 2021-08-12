Сборная России по футболу потеряла три позиции в рейтинге ФИФА

Российская национальная команда опустилась на три строчки в обновленном рейтинге ФИФА, представленном пресс-службой организации.

Сборная России по футболу опустилась с 38-го на 41-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован на официальном сайте 12 августа. Его продолжает возглавлять бельгийская национальная команда.

На вторую строчку поднялась сборная Бразилии, ставшая серебряным призером Кубка Америки 2021 года. Французская национальная команда располагается на третьем месте.

Ближайший матч сборной России пройдет 1 сентября. В Москве национальная команда, которую летом 2021 года возглавил Валерий Карпин, сыграет с Хорватией.