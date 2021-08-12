Судно с 18 туристами затонуло возле острова Милос в Греции

Туристическое судно с 18 пассажирами затонуло в 16 морских милях к северо-западу от острова Милос. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT1.

Два вертолета ВВС и ВМС вылетели к месту происшествия, также туда отправились катеры береговой охраны и рыбацкие судна. Пострадавшие люди находятся в воде, организована операция по их спасению.

Тип затонувшего объекта на данный момент не установлен. Предполагается, что это может быть яхта или парусное судно.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что в районе затопления судна сила ветров достигает от 4 до 5 баллов по шкале Бофорта.