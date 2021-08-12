«Обложил данью». В Краснодаре подполковника ФСБ задержали за рэкет и коррупцию

Подполковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Курбака, который отвечал за обеспечение энергетической безопасности региона, задержали в Краснодаре за вымогательство и превышение должностных полномочий. По данным Следственного комитета, он занимался рэкетом в отношении местного бизнесмена Алексея Мирошникова.

Предприниматель лично обратился в краевой отдел собственной безопасности ФСБ и сообщил о неправомерных действиях Курбака. По словам Мирошникова, еще в 2013 году подполковник ФСБ стал требовать от него ежемесячную мзду в 500 тысяч рублей. В ответ Курбак пообещал бизнесмену, что он сможет рассчитывать на определенные льготы, а также гарантировал защиту от каких-либо уголовных преследований.

Взяв часть денег, запросы сотрудника ФСБ выросли. Он попросил включить в состав учредителей компании Мирошникова свою знакомую Марину Литвинову, а также оформить на нее 30% доли уставного капитала. После «сделки» бизнесмен должен был отправлять ежемесячную плату уже Литвиновой. Спустя год «обязательные платежи» увеличились вдвое — до 1 миллиона рублей.

Осенью 2016 года предприниматель отдал Курбаку иномарку, которая была оформлена в лизинг (долгосрочная аренда с возможностью последующего выкупа). В январе следующего года Литвинова стала обладательницей новой квартиры, «подаренной» Мирошниковым.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Через год подполковник ФСБ вместо регулярной мзды получил от бизнесмена Toyota Land Cruiser Prado, а в 2019 году — Land Rover Discovery. Видимо, этого оказалось недостаточно и вскоре Курбак потребовал у Мирошникова, чтобы тот всю компанию переоформил на поверенного подполковника.

Время шло, аппетиты росли. В 2020 году у предпринимателя попросили еще квартиру, а вместе с ней и канализационную сеть, которая проходит в Прикубанском округе Краснодара.

По данным следствия, суммарно за семь лет вымогательства Курбак получил разного рода имущество и денежные средства на сумму в 110 миллионов рублей.

По факту обращения Мирошникова возбуждено уголовное дело. Сейчас подполковника ФСБ проверяют на причастность к вымогательству и другим коррупционным преступлениям.