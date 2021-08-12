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Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фотографии с британским дипломатом

/ Обновлено: 12 августа 2021 12:25
Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фотографии с британским дипломатом

Посол РФ в Иране Леван Джагарян был вызван в местный МИД из-за публикации фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне внешнеполитического ведомства в Тегеране.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию среди иранской общественности, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел. На опубликованном снимке послы были запечатлены на фоне исторического здания российского посольства в Тегеране.

"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства", — рассказали в российском ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посчитал недопустимой фотографию российского и британского дипломатов на фоне здания внешнеполитического ведомства в Тегеране.