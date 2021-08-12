Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фотографии с британским дипломатом

Посол РФ в Иране Леван Джагарян был вызван в местный МИД из-за публикации фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне внешнеполитического ведомства в Тегеране.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию среди иранской общественности, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел. На опубликованном снимке послы были запечатлены на фоне исторического здания российского посольства в Тегеране.

"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства", — рассказали в российском ведомстве.

????????Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the ????????British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посчитал недопустимой фотографию российского и британского дипломатов на фоне здания внешнеполитического ведомства в Тегеране.