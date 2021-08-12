Актер Ожогин огорчен отказом в регистрации Булановой на выборах в ЗакС

Известный российский музыкант и актер театрального направления Иван Ожогин выразил сожаление в связи с отказом ТИК зарегистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты ЗакСа.

Буланова могла бы донести свои идеи о "Ленинградской надбавке" до всего состава петербургских депутатов и постараться их воплотить, рассказал Ожогин в интервью ФАН.

"Есть люди, которым это не нравится, по карману которых напрямую ударит такая инициатива и такой закон. Вообще закон прекрасный, а Татьяна — прекрасный человек", — подчеркнул Ожогин.

Ожогин сожалеет, что Булановой отказали в допуске на выборы нового состава петербургского ЗакСа. Сам же ход организации предвыборной кампании в Северной столице "вызывает массу вопросов", резюмировал актер.

Известная певица Татьяна Буланова выступила с инициативой увеличения пенсионных выплат жителям Петербурга и попыталась пройти регистрацию в качестве кандидата в депутаты ЗакСа от партии "Родина". Однако часть собранных подписей в ее поддержку была забракована решением петербургского ТИК №17.