Сотрудник краснодарской ФСБ задержан по подозрению в коррупции на 110 млн рублей

Сотрудник Федеральной службы безопасности в Краснодаре подозревается в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный подозревается в покровительстве местного предпринимателя. В общей сложности правоохранитель получил от бизнесмена порядка 110 млн рублей. В обмен на денежные средства подозреваемый не привлекал коммерсанта к ответственности за совершенные правонарушения.

Сотрудник ФСБ на полученные деньги приобрел движимое и недвижимое имущество. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.