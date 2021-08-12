"Она кого-то не устраивает": актер Чардымский объяснил недопуск Булановой к выборам

Певицу Татьяну Буланову не допустили к выборам в Петербурге. Актер Алексей Чардымский объяснил, почему артистке отказали в регистрации.

Он сожалеет, что Татьяна Буланова не продолжит борьбу за место в петербургском парламенте. Знаменитости отказали в регистрации на выборы в ЗакС из-за того, что лимит неидентифицированных подписей якобы был превышен.

"Я думаю, что это политическая игра. Просто она кого-то не утраивает — это мое мнение. Кого не устраивает, я не знаю, но очень нехорошо, что Татьяну сняли", — прокомментировал ФАН артист снятие исполнительницы с выборов.

Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга. Избирательная комиссия забраковала часть подписей в поддержку артистки.

Знаменитость шла на выборы от партии "Родина". Она предложила проект "Ленинградская надбавка" для петербургских пенсионеров. Ее инициатива была поддержана многими жителями Северной столицы. Как утверждает звезда, некоторые петербургские чиновники были недовольны проектом певицы. По ее словам, она столкнулась с чиновничьим беспределом, о котором не знает губернатор города Александр Беглов.