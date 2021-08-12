Исторический рекорд и укороченные дни. Что известно о пожарах в Якутии

В Якутии из-за аномальной жары и засухи сегодня утром обнаружили девять новых очагов лесных пожаров. Всего в республике огонь охватил 168 участков, из которых тушат лишь 63. При этом за минувшие сутки удалось локализовать семь очагов возгорания, еще 13 ликвидировать. Такие данные на брифинге озвучил министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев, передает местный портал NewsYkt.

По данным ведомства, к ликвидации привлечено почти пять тысяч человек и 706 единиц техники. На помощь якутским спасателям каждые несколько дней присылают пожарных из соседних регионов, а также столицы. Они вынуждены работать сутки напролет.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Последней в республику прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 200 человек, большинство из которых отправились тушить пожар в Мирном, где накануне из-за густого дыма были задержаны десятки рейсов.

Кроме того, сегодня для личного контроля за тушением пожаров в Якутию прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Вместе с руководством республики он будет вырабатывать новые меры по стабилизации обстановки и помощи населению.

???? Глава МЧС России прибыл в Якутию



Евгений Зиничев будет курировать работу группировки МЧС, задействованной в борьбе с лесными пожарами.



Также министр проведет совещание по выработке дополнительных мер и оказанию всесторонней помощи якутянам. https://t.co/2kCUZgaDQk pic.twitter.com/mG7OVLHGtV — ЯКУТИЯ 24 (@yakutia_24) August 12, 2021

По данным минэкологии Якутии, в опасной близости с огнем оказались уже 14 населенных пунктов. Власти вынуждены идти на крайние меры, чтобы не допустить возгорания жилых домов. Так, в населенных пунктах Ситтэ и Сангары, где проживают более четырех тысяч человек, парашютисты-десантники проводят, так называемый, встречный пал (выжигание напочвенных горючих материалов перед кромкой очага возгорания).

К тушению пожаров повсеместно подключаются добровольцы, что уже привело к одной трагедии вблизи села Мугудай Чурапчинского улуса, откуда накануне экстренно начали эвакуировать жителей. Лесной пожар, полыхающий в трех километрах от деревни, унес жизнь тракториста.

«Погиб рабочий дорожного предприятия. Он помогал в тушении пожара. Его тело нашли в 20 метрах от трактора», – сообщили изданию Sakhaday в ЕДДС Чурапчинского района.

Дымом от якутских пожаров заволакивает не только территории республики, но и соседние регионы. Ранее сообщалось, что ветер принес смог в Ханты-Мансийских автономный округ, Челябинскую и Свердловскую области.

В Республике Саха на невозможность дышать последние два дня жалуются жители региональной столицы. В связи с этим сегодня глава Якутии Айсен Николаев поручил главе Якутска Евгению Григорьеву договориться с работодателями об укороченных днях или даже выходных для горожан в дни сильной задымленности.

«В Якутск дым пришел с пожаров в Горном и Намском районах. Кроме самих пожаров, которые там идут, у нас нагрузка вследствие встречного отжига. Надо понимать, что отжиг — необходимость. Отжиг должен быть проведен обязательно, чтобы не допустить распространения пожаров», — пояснил Николаев.

Отметим, площадь охваченных огнем территорий в Якутии уже достигла исторического максимума — с начала сезона лесных пожаров уничтожено уже 6,6 млн гектаров леса. В прошлом году площадь возгорания составила около пяти миллионов гектаров.