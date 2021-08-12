В Евпатории росгвардейцы задержали пристававшего с ножом к детям мужчину

В Евпатории задержан мужчина, который ранее приставал с ножом к детям на игровой площадке, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По словам очевидцев, гражданин пребывал в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вел и нецензурно выражался. На неоднократные претензии правоохранителей крымчанин не реагировал. Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить физическую силу при задержании. Также сообщается, что собутыльник хулигана пытался помешать правоохранителям.

Ранее ФАН писал об этом инциденте. Напомним, что неизвестный мужчина с ножом в руках угрожал детям, которые гуляли у дома. В данный момент дебошир доставлен в местное отделение полиции.