Аскольд Запашный призвал разобраться в причинах недопуска Булановой на выборы в ЗакС

Народный артист России Аскольд Запашный поддержал певицу Татьяну Буланову, которая хотела баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга, но получила отказ от территориальной избирательной комиссии (ТИК). По мнению Запашного, причины недопуска Булановой до выборов требуют детального рассмотрения.

«В этом надо не просто разбираться, а это надо очень жестко пресекать. И в принципе прецедент сделать показательным для того, чтобы ни в одном регионе не могли себе позволить отказывать кандидатам, потому что любой человек имеет право баллотироваться», — рассказал артист в беседе с «Политикой Сегодня».

Особенно нельзя оставлять эту ситуацию без внимания, если в причинах принятого ТИК решения кроется политическая подоплека, уверен Запашный.

«То есть отказ в том, чтобы не допустить звезду эстрады, замечательного человека. Я Танечку очень хорошо знаю и поддерживаю ее», — добавил собеседник «ПС».

Известный российский актер Алексей Нилов тоже усомнился в легитимности решения ТИКа в отношении Булановой. Звезда «Улицы разбитых фонарей» уверен, что сложившаяся вокруг певицы ситуация похожа на целенаправленную атаку и дискриминацию артистов.

Ранее Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные права для всех партий на сентябрьских выборах в ЗакС Петербурга. На этот шаг исполнительница пошла из-за давления городских чиновников на региональное отделение партии «Родина», которая выдвинула кандидатуру Булановой. Памфилова отреагировала на призыв и пообещала, что комиссия разберется в ситуации.