Витамин К способен защитить организм от атеросклероза

Мужчины и женщины, придерживающиеся диеты с содержанием продуктов, богатых витамином К, меньше подвержены риску атеросклероза.

Ученые Университета Эдит Коуэн в США ознакомились с данными о 50 000 участниках исследования Danish Diet, Cancer, and Health, продлившегося 23 года. Они употребляли два типа витамина K. Витамин K1 поступает в организм из овощей и растительных масел, а K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах. Например, в сыре.

Те, кто питается продуктами, богатыми на витамин К1, на 21% реже попадают в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом. При употреблении продуктов, богатых на витамин K2, риск госпитализации снижается всего на 14%.

Людям, которые опасаются развития атеросклероза, следует включить в свое меню арбузы. Их употребление предотвратит развитие этого опасного заболевания, отмечает телеканал "360". К тому же содержащиеся в арбузах вещества защищают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.