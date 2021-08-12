Ученые выяснили, что лекарство для кошек способно лечить COVID-19

Канадские исследователи из Университета Альберты нашли новое эффективное вещество против коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что это бисульфитное пролекарство, которое применяли для лечения SARS-CoV-2 у кошек. Оно хорошо подавляет коронавирус. С помощью синхротронного излучения ученые проанализировали молекулы препарата на структурном уровне. В итоге они выявили ингибиторы, нацеленные на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующие в размножении самого заболевания.

В России начало снижаться число заболевших COVID-19 и госпитализированных. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает телеканал "360".