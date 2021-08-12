«Встретил начальника — поклонись»: депутат из Марий Эл призвал ветеранов не ссориться с властью

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов удивил пожилых жителей поселка Сернур неожиданным советом. На встрече с ветеранами труда народный избранник подчеркнул, что начальству нужно «кланяться», а не пытаться «что-то доказать» назло ему.

«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться. Власть она от бога, как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — посетовал Кожанов.

После такого заявления жители Сернура попытались уточнить, что полезного сделал Владимир Кожанов на своем посту ради благополучия земляков. Ответ последовал незамедлительно:

«Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал».

Не успели обозленные вызывающим поведением депутата комментаторы высказать свое мнение под видео, как Владимир Кожанов выступил с официальным объяснением своего пассажа про «поклон начальству». Выяснилось, что парламентария подставили «оппоненты», которые смонтировали «нарезку» из фраз Кожанова и нагло оклеветали его, чтобы «посеять раздор».

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«Этот ролик — нарезка вырванных из контекста высказываний. Был доверительный разговор в узком кругу, на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли», — написал Кожанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ссылку на полную запись встречи с ветеранами труда депутат указывать не стал. Вместо этого Владимир Кожанов процитировал Конституцию РФ и заверил, что всегда готов «поклониться народу».

При этом у Кожанова действительно есть весомый повод пасть к ногам жителей Марий Эл. С 2014 по 2020 год его доход колебался от 5 до 11 миллионов рублей ежегодно. Тем временем средняя зарплата населения республики, по данным Росстата, составляет 34 тысячи рублей.

Справка ПС

Республика Марий Эл, как настоящая «кузница» одиозных управленцев, известна давно. В феврале этого года 13 лет колонии общего режима получил Леонид Маркелов — бывший глава республики и ценитель эпохи Ренессанса. За свою политическую карьеру он успел наговорить в адрес сограждан несколько десятков фраз, что называется, «на грани фола».

К примеру, на вопрос о распределении бюджета между местными церквями и дорожными службами (республика «славится» удручающим состоянием дорожного покрытия), Маркелов ответил: «Когда люди к богу идут, они на дорогу не смотрят». Также глава Марий Эл предлагал упразднить практику выборов, от которых «люди уже устали».