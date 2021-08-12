Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни

Скончался бывший глава города Красноярск Петр Пимашков. Ему было 73 года.

О смерти экс-мэра сообщил депутат Илья Зайцев. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Свою карьеру Петр Пимашков начал в качестве слесаря на красноярском комбайновом заводе. Руководить городской администрацией начал в 1996 году и исправно исполнял свои обязанности до декабря 2011-го. С 2016 года являлся представителем своего края в Госдуме.

В Красноярске экс-чиновника шутливо называли "Фонтаныч" за его любовь к строительству множества фонтанов. При нем началось активное облагораживание города — улицы стали озеленять пальмами, туями и каштанами, а также украшать подсветкой и цветочными скульптурами. Также Петр Пимашков внес немалый вклад в создание красноярского зоопарка "Роев Ручей".

Экс-мэр активно развивал и спортивную сферу, создавая "Трудовые отряды" для школьников. При нем началась традиция проводить ежегодные летние карнавалы в День города, а полуденный пушечный выстрел на долгие годы стал одним из символов города.