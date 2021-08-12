Пашинян подтвердил готовность Армении возобновить диалог с Азербайджаном по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности встретиться с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым для обсуждения и урегулирования региональной ситуации в Карабахе.

Ереван также готов к возобновлению работы трехсторонней комиссии российского, азербайджанского и армянского вице-премьеров. Теперь, после подтверждения готовности к диалогу, Пашинян ожидает конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в незаконном размещении войск в зоне ответственности миротворцев из России в Нагорном Карабахе.