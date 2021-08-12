Аналитики S&P уточнили денежный резерв Москвы

Эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассказали о "денежной подушке" столицы Российской Федерации.

По информации, актуальной на 1 июля 2021 года, Москва накопила около 940 миллиардов рублей денежных резервов. До конца текущего года город способен расходовать примерно 50% этих денег, уточняет РБК со ссылкой на данные экспертов. Траты пойдут на поддержание повышенного уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, которые привлекались в 2021 году.

При этом московские резервы имеют две составляющие. Собственных средств в "денежной подушке" столицы — около 440 миллиардов рублей. Примерно 500 миллиардов рублей формируются из средств городских бюджетных учреждений, утверждают в S&P.