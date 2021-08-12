Ошибка экипажа могла стать причиной крушения вертолета на Камчатке

Причиной крушения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке, предварительно, могла стать ошибка экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В момент посадки вертолета наблюдались условия густой туманности, поэтому экипаж мог не разглядеть место приземления и ошибочно произвести посадку на водную поверхность, сообщил источник. На данный момент ошибка пилотирования рассматривается в качестве основной версии падения Ми-8.

На борту рухнувшего в озеро Курильское вертолета находили 13 туристов. Двое пострадавших находятся в реанимации. Еще двое человек, несмотря на сотрясение мозга, приняли решение отказаться от лечения и покинуть больницу, сообщал ФАН.