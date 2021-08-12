Джо Байдена заявил о возможной эвакуации посольства США в Кабуле

Американское посольство в Кабуле может быть эвакуировано к концу августа. Об этом сообщает газета Politico.

Президент США Джо Байден рассматривает эту возможность. По данным СМИ, американская сторона считают эвакуацию дипломатов одним из вариантов действий.

Ранее в Пентагоне заявили, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается. Кабул может быть захвачен радикальным движением "Талибан"1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в течение нескольких месяцев.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации