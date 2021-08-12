СБУ запретила Киркорову въезжать на Украину

Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Филиппу Киркорову в течение трех лет въезжать в страну.

Министерство культуры и информационной политики Украины в июне этого года внесло звезду российской эстрады в перечень лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности. Но позже стало известно, что из-за нового обращения СБУ артиста исключили из черного списка.

"Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову. – Прим. ред.) на территорию Украины сроком на три года", — передают сообщение ведомства украинские СМИ.

Известно, что список постоянно расширяется. Ранее под запрет украинских властей попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и певица Валерия.