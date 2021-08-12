Гости закрытого показа картины "Солнцепек" поделились своими впечатлениями

Закрытый показ "Солнцепека" состоялся в Санкт-Петербурге 11 августа. Создатели ленты попытались максимально точно рассказать о событиях, произошедших в Луганске в 2014 году.

Драма "Солнцепек" Максима Бриуса и Михаила Вассербаума рассказывает о вооруженном конфликте на востоке Украины через призму одной семьи. Главный герой Влад Новожилов пытается спасти своих близких, оказавшихся волею судьбы в самой гуще событий. Зрители закрытого показа признались, что фильм получился довольно жестким, но по-другому трагическую историю 2014 года не показать.

"Сложности были в том, что мы реконструировали события 2014 года в Луганской области, достали транспорт игровой. Зрителю здесь стоит готовиться только к правде", — отметил продюсер фильма Сергей Щеглов в беседе с ФАН.

Актер Руслан Китайгородский подчеркнул важность фильма "Солнцепек", снятого на основе реальных событий, когда всю историю страны постоянно пытаются исказить или переписать. Отдельно он похвалил мощный актерский состав и режиссерский тандем, у которого получилась сильная работа.

"Я человек вне политики, но, мне кажется, нашу страну пытаются окунуть в грязь, но мы должны все-таки знать, что происходит на самом деле", — заявил актер.

Многие гости закрытого показа отметили, что не каждый зритель готов к этой леденящей кровь правде, которую показали создатели фильма. Однако, несмотря на всю жестокость, у режиссеров получилось через всю ленту протянуть тонкую нить света.