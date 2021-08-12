Врач Проценко сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19

По данным статистики, во многих регионах России снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Положительная динамика наблюдается и с количеством госпитализированных пациентов, отметил врач. По словам Проценко, снижение числа заболевших связано с количеством пациентов, у которых сформировался иммунитет после вакцинации от COVID-19. За последние полтора месяца их стало значительно больше.

Ранее Денис Проценко рассказал об эффективности вакцин против мутаций коронавируса, сообщал ФАН.